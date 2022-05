Roland Garros, subito out la Bronzetti

24-05-2022 13:17

Nulla da fare per Lucia Bronzetti, subito out nel suo esordio al Roland Garros.

La 23enne riminese, attualmente n. 73 WTA (“best ranking”), semifinalista la scorsa settimana a Rabat è stata sconfitta 6-1 6-4 dalla lettone Jelena Ostapenko, n.13 del ranking e 13 del seeding, vincitrice di questa prova Slam nel 2017 e autrice di una prova da 38 vincenti.

Per la bronzetti si trattava della prima presenza nel main draw parigino: per lei solo una precedente partecipazione in uno Salm (lo scorso gennaio agli Australian Open, a cui ha fatto accesso dopo aver superato le qualificazioni):