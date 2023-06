Roland Garros: Swiatek facile in semifinale

La numero al mondo liquida Cori Gauff in due set e prosegue a non concedere parziali alle avversarie

07-06-2023 15:53

Iga Swiatek entra trionfalmente nelle semifinali del Roland Garros. La numero al mondo ha superato facilmente l’americana Cori Gauff con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e mezza. Era, questa, la riproposizione della finale dello scorso anno, che vide sempre il facile successo della polacca (6-1, 6-3).

Swiatek continua la striscia di successi consecutivi sulla terra rossa senza concedere neanche un set in questa edizione alle avversarie che si parano sulla sua strada. Oggi ha chiuso con 19 vincenti contro i 13 della statunitense, che ha anche commesso più errori non forzati (23 contro 15). Con la seconda di servizio, per Swiatek è arrivato addirittura il 75 per cento dei punti.