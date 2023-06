Roland Garros, Swiatek: "Parigi mio posto preferito"

La campionessa polacca: "Ho raggiunto questo traguardo grazie al supporto del mio team".

10-06-2023 19:18

Dopo il trionfo al Roland Garros, la Swiatek ha voluto complimentarsi contro l’avversaria battuta in finale: “Voglio fare le doverose congratulazione a Karolina (Muchova ndr), che ha disputato un torneo straordinario. Per come ha giocato, mi aspettavo che sarebbe stata la mia avversaria in finale”.

“Una vittoria importante per me perché Parigi è il mio luogo preferito – continua la Swiatek -. Ho raggiunto questo traguardo grazie al supporto del mio team, senza cui la conquista del terzo titolo del Roland Garros sarebbe stato impossibile”.