Roma: Belotti ha fatto le prime visite mediche

28-08-2022 09:22

Il bomber del Torino Andrea Belotti è a Roma e oggi ha già sostenuto la prima parte delle visite mediche di idoneità a Villa Stuart. Domani completerà l’iter a Trigoria e firmerà con la Roma, con le parti che stanno ancora lavorando per definire l’accordo, che al momento non è stato totalmente raggiunto. Belotti, 28enne nato in provincia di Bergamo, sta quindi per lasciare i granata dopo avervi militato dal 2015 e dopo aver giocato la sua stagione d’esordio in Serie A col Palermo. Finora nella massima serie ha totalizzato 270 partite e 106 gol.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE