Roma, Cassano: "Mourinho è un disastro"

22-02-2022 15:11

Forse in pochi si aspettavano una stagione così anonima e anche difficile per la Roma di Josè Mourinho. In campionato i giallorossi faticano e a causa delle nove sconfitte fin qui collezionate sono scivolati all’ottavo posto, momentaneamente fuori dalla zona Europa.

Inevitabile che inizino ad arrivare le prime critiche proprio per mister Mourinho. A scagliarsi contro lo Special One è stato Antonio Cassano. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante giallorosso sul percorso difficile della squadra capitolina dopo il pareggio interno contro il Verona: “La Roma sta facendo malissimo, un disastro. Io amo Roma e non posso pensare che il tifo sia felice per la stagione. Lo striscione di ieri mattina? Io ipotizzo che sia qualche tifoso sporadico, niente di organizzato. Da quel famoso 6-1 in Norvegia sta facendo malissimo. Poteva perdere anche sabato, poi ha recuperato con questi due ragazzini. Secondo me sono messaggi anche alla proprietà”.

L’ex fantasista barese non va troppo per il sottile e rincara la dose: “È una situazione particolare, che a me non sta piacendo per niente. Rischia di rimanere fuori dalle prime sette adesso. Mourinho sta facendo peggio di quanto fatto al Tottenham, anche dal punto di vista mediatico, dove è sempre stato il numero uno, male. Non mi sta piacendo niente”.

