Roma, dopo l’affare Milik i tifosi hanno un nuovo eroe

Un nuovo eroe in casa Roma proprio nell’estate che sembrava essere quella più delicata per la società giallorossa. Il passaggio di società ha sicuramente messo in subbuglio il team capitolino che si è anche ritrovato senza un direttore sportivo. A ricoprire i ruoli mancanti ci ha pensato dunque l’amministratore delegato Guido Fienga.

E’ stato il suo lavoro nelle ultime settimane a consentire i due ingaggi importanti messi a segno della Roma che sembra ormai essersi assicurati i servizi di Arek Milik, bomber proveniente dal Napoli e quelli di Kumbulla, uno dei giocatori più promettenti del campionato italiano che arriva invece dal Verona.

L’esaltazione dei social

E ora dai social arriva anche il plauso dei tifosi che sembrano aver eretto Fienga a nuovo idolo della tifoseria: “Milik e Kumbulla presi a due spicci, supplì Under e Nonno Dzeko venduti a cifre ottime. Ehhh ma serve un Ds, eh ma quando c’era Baldissoni. Eh ma la follia di Sabatini. Un uomo solo al comando”, scrive Sardana.

I tifosi giallorossi si schierano al fianco dell’amministratore delegato: “Da quando sia De Rossi che Totti ne hanno parlato bene nelle rispettiva conferenze stampa d’addio io mi fido di quest’uomo”, dice un tifoso. E Luigi chiede un ulteriore sforzo: “Complimenti a Fienga per queste operazioni. Ma La Rosa è ancora largamente incompleta. Servono 2 difensori, 1 vice Milik, 1 terzino destro e magari qualche regalo per alzare la qualità tra centrocampo e attacco”.

Ma all’interno della tifoseria c’è anche chi aspetta prima di esprimere un giudizio soprattutto sull’operazione Milik: “Definirlo Nonno Dzeko mi sembra ingeneroso. Ha tenuto la Roma per anni sulle sue spalle, è un centravanti fortissimo ed è perfettamente integro. Lo rimpiangeremo. Anche se Milik, se il fisico lo sostiene, è un ottimo sostituto”. Anche Antonio si schiera a favore di Dzeko: “Voglio vedere come lo rimpiangerete poi. Il nonno era l’unico che vi reggeva la squadra”.

SPORTEVAI | 18-09-2020 09:11