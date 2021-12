02-12-2021 16:35

Dopo l’infortunio di Lorenzo Pellegrini, ancora una brutta notizia per la Roma. Stephan El Shaarawy si è sottoposto oggi ad accertamenti al polpaccio destro e gli è stata riscontrata una lesione di primo grado che lo terrà fuori per almeno due o tre settimane. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno ma non è escluso che il suo 2021 agonistico possa essere già finito.

OMNISPORT