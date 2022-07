19-07-2022 12:04

Effetto Dybala. La Roma si prepara a dare il benvenuto all’ex attaccante della Juventus in una svolta di calciomercato davvero imprevedibile. L’argentino, infatti, è stato a lungo al centro di tanti intrighi di mercato con l’Inter che è stata in più di un’occasione vicina al suo ingaggio e negli ultimi giorni sono stati Napoli e Roma a contendersi il giocatore con i giallorossi che hanno avuto la meglio.

Roma-Dybala: entusiasmo alle stelle

Nella capitale la notizia dell’arrivo di Paulo Dybala ha avuto l’effetto di una bomba, con i tifosi giallorossi entusiasti di questo acquisto. Dopo la vittoria della Conference League, i capitolini guardano con grandissimo entusiasmo alla prossima stagione che sotto la guida di Josè Mourinho si preannuncia davvero elettrizzante. La Joya, infatti, potrebbe essere l’elemento necessario per consentire alla squadra giallorossa di fare il definitivo salto di qualità e tornare a competere per le posizioni altissime di classifica.

Effetto Dybala: Zaniolo potrebbe restare

L’arrivo di Paulo Dybala potrebbe avere un effetto a catena sulla formazione giallorossa. Nelle ultime ore, infatti, sembrano essere aumentate le possibilità di una permanenza di Nicolò Zaniolo che per diverso tempo è stato accostato alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il calciatore avrebbe avuto un incontro con Mourinho con i due che avrebbero a lungo parlato del ruolo di Zaniolo nella Roma che verrà.

Roma: i social traboccano ottimismo

L’arrivo di Dybala e la notizia sulla possibile permanenza di Zaniolo fanno crescere a dismisura l’entusiasmo dei tifosi giallorossi: “Quando vedi Dybala che decide di abbracciare il progetto Mourinho capisci che il futuro è davvero roseo. Penso che anche per Zaniolo valga la stessa cosa”. Mentre Bet commenta: “Non sono mai stato un fan di Zaniolo ma penso che sia una cosa positiva il fatto che sul mercato non ci facciamo sottomettere da nessuno”.

E ancora: “Dybala è la cosa migliore che potesse capitare a Zaniolo. Il suo arrivo gli servirà come motivazione extra e soprattutto per ridurre la pressione. L’unica domanda per entrambi è se possono essere giocatore da più di 30 partite l’anno. Ora però per completare l’opera serve un centrocampista”.

