Roma, El Shaarawy rincorre e blocca un ladro

Stephan El Shaarawy già protagonista a Roma, ma non in campo. Il Faraone venerdì pomeriggio in Viale Sudafrica all’Eur ha sorpreso un ladro che stava cercando di rubargli l’auto, e dopo averlo rincorso lo ha bloccato anche grazie all’aiuto delle forze dell’ordine.

Il Faraone aveva sorpreso il malvivente intento a rompere il finestrino della sua vettura: l’uomo si è dato alla fuga ma El Shaarawy l’ha subito raggiunto, placcandolo e consegnandolo alla polizia.

OMNISPORT | 12-02-2021 21:53