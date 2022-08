Roma: Felix alla Cremonese sblocca Belotti in attesa

20-08-2022 11:04

Felix Gyan a breve sarà un giocatore della Cremonese. La società neopromossa in Serie A si è spinta sino ad un’offerta da 5 milioni di euro, bonus inclusi, per un totale di 7 che si avvicinerebbe di molto alla richiesta della Roma di 10. I buoni rapporti tra le due società aumentano l’ottimismo attorno alla trattativa, che consentirebbe ad Andrea Belotti di sbarcare nella Capitale. L’ex Toro aspetta solo la chiamata di Tiago Pinto per apporre la firma sul contratto dopo aver parlato con Pellegrini e Paulo Dybala, che lo hanno convinto ad accettare i Giallorossi. Shomurodov potrebbe andare al Bologna in prestito. Lo riporta il Tempo.

