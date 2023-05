Roma, Fognini: “Murray può essermi di ispirazione”

Il tennista ligure in conferenza stampa dopo aver superato Murray: “Infortunio? Posso guardare gli aspetti positivi: sono stato in campo quasi tre ore e ho vinto una bella partita”

11-05-2023 11:14

Il tennista ligure Fabio Fognini ieri si è tolto una grandissima soddisfazione: l’atleta di Arma di Taggia si è regalato, ed ha regalato a chi ha assistito o guardato il match, un’importantissima vittoria contro lo scozzese Andy Murray.

In occasione del primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, il ligure – sul campo centrale del Foro Italico – ha superato, dopo una battaglia di quasi tre ore, Andy Murray: il punteggio di 6-4 4-6 6-4 ha permesso a Fognini di approdare al secondo round, dove incontrerà il serbo Miomir Kecmanovic.

Fabio Fognini, al termine dell’incontro, si è fermato a commentare la gara in conferenza stampa. Nel corso di quest’ultima, il ligure ha raccontato un retroscena sul suo recupero in extremis dall’infortunio al piede che lo aveva costretto a saltare i primi due Masters 1000 sulla terra rossa a Montecarlo e Madrid: “La mia condizione non è ancora quella ottimale: ero in dubbio se giocare o no fino a domenica. Ora posso guardare gli aspetti positivi: sono stato in campo quasi tre ore e ho vinto una bella partita”.

Nel corso della conferenza stampa, il tennista italiano ha parlato della sua posizione in classifica nel ranking ATP (posizione 130) e si è detto pronto a risalire la graduatoria. Ecco le parole di Fabio: “La mia classifica attuale oggi rispecchia i risultati di questa annata ma non il mio livello. Lo stesso Murray può essermi di ispirazione. Non sono stato forte come lui ma se è riuscito a tornare tra i primi 50 del mondo con un’anca artificiale ho delle chance di risalire anch’io”, riporta Oa Sport.

Tra una battuta e l’altra Fognini, noto grande tifoso interista, ha commentato anche la vittoria della “sua” Inter nella gara di semifinale d’andata di Champions League contro il Milan per 2-0: “Abbiamo vinto il primo round, vedremo come andrà il secondo. Se mi andrebbe di perdermi anche il match di ritorno perché in campo a giocare sul Centrale anche la prossima settimana? Di mestiere faccio il tennista, quindi non ho dubbi e mi piacerebbe molto essere in campo”.