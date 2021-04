Roma, Fonseca: "La zona Champions? Lotteremo fino alla fine"

“Penso che dal punto di vista strategico abbiamo disputato una buona partita, è stata una gara aperta, con opportunità per entrambe”. Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca dopo il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo. “Loro sono una squadra che prende sempre l’iniziativa, ma anche noi abbiamo creato diverse situazioni. Certo, non mi aspettavo il gol del pareggio, ma il merito è loro, a volte succede. È anche vero però che stiamo subendo troppi gol. Il treno Champions è perso? Assolutamente no, continueremo questa lotta fino alla fine”.

OMNISPORT | 03-04-2021 17:51