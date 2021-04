Roma, Fonseca: "Senza infortuni sarebbe stato diverso"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della partita contro il Cagliari, rammaricandosi per i tanti infortuni: “Non è che mi piacciono alibi e scuse ma è la realtà. Abbiamo perso giocatori importanti in determinati momenti della stagione e penso che con tutti i giocatori potevamo fare di più. Devo confessare che è difficile gestire tante partite, soprattutto quando non abbiamo tutti i giocatori, quando ci sono tutti è più facile”.

“Quando giochiamo ogni tre giorni a inizio stagione è una cosa, quando lo facciamo adesso è un’altra. C’è un carico pesante per i giocatori che hanno giocato di più. Questo non succede solo con la Roma che è avanti in Europa League, possiamo vedere il Villarreal che ha perso due delle ultime tre, l’Arsenal è decimo o nono e sta anche in Europa League. E’ difficile gestire, soprattutto quando non abbiamo tutti i giocatori”.

Fonseca ora ritrova Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola: “Stanno bene, si sono allenati in questi giorni con la squadra e saranno convocati tutti. Uno di loro può iniziare dal 1′, ma è una situazione che dobbiamo gestire con attenzione. Ma sono molto soddisfatto di avere quattro giocatori pronti per domani”.

