Roma, i convocati per il ritiro in Portogallo: out Viña e Pedro

Josè Mourinho ha stilato la lista dei 25 calciatori che prenderanno parte alla seconda parte di ritiro precampionato che la Roma svolgerà in Portogallo dove mercoledì affronterà il Porto in amichevole a l’Estadio do Dragao.

In vista del ritiro in terra lusitana, lo Special One potrà contare su quasi tutti gli effettivi a disposizione, compreso il nuovo portiere Rui Patricio e il rientrante Riccardo Calafiori. La truppa giallorossa ha raggiunto il Portogallo nel pomeriggio di lunedì.

Presenti tutti i big, ad eccezione del lungodegente Leonardo Spinazzola, infortunatosi al tendine d’Achille a Euro 2020. Insieme al laterale azzurro mancherà anche l’ultimo acquisto Matias ​Viña, appena sbarcato nella capitale, oltre a Pedro e Robin Olsen, di fatto ai margini del progetto tecnico targato Mou.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Pietro Boer, Daniel Fuzato, Rui Patricio

Difensori: Riccardo Calafiori, Roger Ibanez, Rick Karsdorp, Marash Kumbulla, Gianluca Mancini, Bryan Reynolds, Chris Smalling

Centrocampisti: Edoardo Bove, Riccardo Ciervo, Ebrima Darboe, Amadou Diawara, Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, Filippo Tripi, Jordan Veretout, Gonzalo Villar, Nicola Zalewski, Nicolò Zaniolo

Attaccanti: Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy, Borja Mayoral, Carles Perez



OMNISPORT | 26-07-2021 18:53