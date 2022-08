Roma: Kluivert si avvicina al Fulham

09-08-2022 10:54

Andrea Belotti pare molto vicino a vestire la maglia della Roma nella prossima stagione.

Prima però di vestirsi di giallorosso, il Gallo deve attendere che il club capitolino si liberi di Shomurodov a cui è molto interessato il Bologna e Kluivert. Sono loro due che dovrebbero fare spazio per lo sbarco del centroavanti azzurro a Trigoria.

Proprio Justin Kluivert dovrebbe lasciare i giallorossi in questo mercato estivo non rientrando nei piani del tecnico José Mourinho. Tiago Pinto starebbe pensando ad una possibilità in Premier League e, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, starebbero proseguendo le trattative con il Fulham per il giocatore olandese che con ogni probabilità vedrà terminare la sua esperienza romana dopo i due prestiti a Lipsia e Nizza.

