Roma: la distanza tra Roma e Sassuolo resta alta

08-07-2022 08:46

La trattativa tra Roma e Sassuolo per il passaggio in giallorosso del centrocampista rimane ancora in stad by.

Come si legge sulle pagine de Il Messaggero, la distanza tra i giallorossi e il Sassuolo è sempre di 5-7 milioni di euro e questa distanza non siderale, può comunque far saltare la trattativa per il classe ’99 che vuole a tutti i costi Trigoria, ma sembra complicato che la questione possa risolversi prima del 12, data in cui il club dei Friedkin partirà per il Portogallo.

La valutazione di 32 milioni è giudicata dai vertici della società capitolina fuori mercato e addirittura a questo punto, la Roma quasi preferirebbe incassare 10 milioni, ovvero il 30% del valore del cartellino. Per adesso il Sassuolo non ha altre offerte e potrebbe quindi tenerlo in rosa, mentre la Roma, partita da una base di 17,5 milioni più Volpato, è disposta a inserire bonus facili da conseguire con obiettivi come la salvezza o un piazzamento tra le prime 10.

Come andrà a finire? Frattesi è impaziente di sapere con che maglia giocherà la prossima stagione, ma visto il prolungarsi delle operazioni, dovrà attendere ancora un po’ di giorni.

