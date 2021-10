Roma-Milan, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic torna titolare

31-10-2021 20:11

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-MILAN

ROMA (4-2-3-1): Rui Patrício; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leão; Ibrahimovic. All. Pioli

Frequentare la vetta della classifica può causare vertigini d’alta quota, soprattutto se a mancare è proprio questa abitudine: non è il caso del Milan, da ormai un anno in linea di galleggiamento con le zone più nobili della Serie A, atteso dallo scontro tutto da ammirare contro la Roma all’Olimpico.

Il posticipo domenicale dell’undicesima giornata presenta tanti argomenti di cui discutere: per Mourinho e Pioli si tratta di una sorta di ‘derby personale’ per i rispettivi trascorsi sulle panchine di Inter e Lazio, anche se stasera non ci sarà spazio per il passato ma soltanto per un appassionante fuoco alle polveri.

Se i rossoneri se la passano più che bene con il primo posto in coabitazione col Napoli, per i giallorossi è in corso una fase ‘riabilitativa’ dopo l’umiliante 6-1 subìto in Norvegia dal Bodø/Glimt: quattro punti contro Napoli e Cagliari e la conquista della quarta piazza in zona Champions hanno parzialmente riportato il sereno in un ambiente storicamente infuocato come quello capitolino.

Tutto confermato nella Roma con Mourinho che schiera Cristante a centrocampo e Abraham unica punta, alle sue spalle Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Mikhitaryan.

Pioli ritrova Theo Hernandez dal 1′ mentre Brahim Diaz parte dalla panchina, a centrocampo Bennacer viene preferito a Tonali. Ibrahimovic titolare in attacco.

OMNISPORT