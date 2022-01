Roma, Mourinho felice dei rinforzi

15-01-2022 14:52

José Mourinho nella conferenza stampa di presentazione del match con la Roma ha parlato anche di mercato: “L’arrivo di Sergio Oliveira? Conoscendo le nostre possibilità e conoscendo un club importante come il Porto non pensavo che sarebbe stato possibile prenderlo. Quando Tiago Pinto mi ha detto che era una possibilità concreta ho detto subito di sì”.

Lo Special One si è detto soddisfatto dei giocatori arrivati: “Questa finestra di mercato è stata positiva, abbiamo preso due giocatori subito e sono due giocatori che ci migliorano tanto. Finora, abbiamo fatto 7 mesi solo con un terzino destro e ogni volta che Karsdorp aveva un problema era un guaio per noi. Oliveira può fare tutto a centrocampo, forse non è un regista che può giocare da solo davanti alla difesa ma, a parte questo, può fare tutto. Abbiamo preso due profili che ci migliorano. Se pensiamo a Calafiori, Mayoral, Villar e a quanto abbiano giocato, con i minuti che giocheranno Maitland-Niles e Oliveira penso che ci abbiamo guadagnato. Non mi aspetto un altro acquisto”.

