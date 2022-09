Roma, Mourinho: "Rispettiamo gli avversari, ma vogliamo andare avanti"

07-09-2022 19:24

Il tecnico della Roma José Mourinho ha preso la parola per presentare la trasferta contro il Ludogorets, valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023. Queste le parole dell’allenatore lusinato:

“Tanto rispetto per i nostri avversari. Il calcio europeo sta cambiando, prima era più semplice fare pronostici. Pure in Champions è più difficile capire chi è favorito. Non risparmio nessuno, rispettiamo gli avversari e cercheremo di vincere. Serve essere pronti a ogni cosa, loro sono una formazione esperta in Europa e sono un gruppo regolare. Ci aspettiamo delle difficoltà, ma non siamo qui in vacanza. Noi desideriamo rimanere in Europa League. Come giocheranno? Dipenderà pure da noi, se giocheremo in modo offensivo loro saran difendersi. Siamo giunti qui al completo dato che vogliamo vincere. Udine? Dopo pochi minuti eravamo già in svantaggio di una rete, questo nel calcio fa la differenza. Considero questa partita una eccezione, fuori dalla norma, qualcosa che nel calcio può capitare. La mia reazione è stata una reazione calma appunto per questa ragione. La prestazione non era tale da giustificare un risultato così netto. E’ una brutta sconfitta, forse il Ludogorets vedrà quanto siamo arrabbiati”.