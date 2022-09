Roma, Mourinho: "Triplete? Ci riprovo, nessuno è migliore di me"

30-09-2022 10:41

A La Gazzetta dello Sport, Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Inter-Roma: “Milano e la Capitale sono i due centri nevralgici dell’Italia, mi ritengo fortunato ad aver avuto la possibilità di vivere in entrambe le città”.

“Milano è il motore dell’economia del paese – prosegue lo Special One – mentre Roma è il centro del potere politico e, si può dire, il museo all’aria aperta della storia italiana. Le mie vittorie? Per me è impossibile scegliere la migliore, ogni successo è speciale e ogni trofeo è unico a suo modo. Fare di nuovo il Triplete? Ci proverò con tutto me stesso anche con i giallorossi, la mia voglia di vincere non andrà mai via”.

Infine, il tecnico giallorosso chiude a modo suo: “Non penso di essere il miglior allenatore del mondo, ma penso che nessuno al mondo sia migliore di me”.