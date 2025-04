Roma: non sarà Gasperini il tecnico, aveva chiesto sei tagli ed erano tutti big, ecco chi è in corsa per la panchina

Ranieri non aveva mentito: ecco i motivi per cui Gasperini non sarà il nuovo allenatore della Roma. Le alternative al tecnico dell'Atalanta e il sogno Allegri

Ranieri l’ha detto chiaro e tondo: “No, non sarà Gasperini il nuovo allenatore della Roma”. Ma, si sa, nel calcio le mezze bugie servono a non alimentare veleni, gossip, distrazioni. In questo caso, però, pare proprio che sir Claudio non abbia mentito. Già, emergono retroscena sulle richieste dell’allenatore dell’Atalanta, che, pur apprezzando la corte giallorossa, spingerebbe per una rivoluzione di difficile attuazione.

Le richieste di Gasperini lo allontanano dalla Roma

In occasione del Premio Bearzot Gasperini aveva ammesso di essere lusingato dalle voci che lo accostavano alla Roma. Sembrava il preludio di un matrimonio imminente, prima della netta chiusura da parte di Ranieri. Sulle ragioni che allontanano il tecnico di Grugliasco dalla Capitale Il Messaggero fornisce gustosi retroscena.

A quanto pare, il condottiero dell’Atalanta dei miracoli avrebbe chiesto di tagliare non uno ma ben sei big. Insomma, un vero e proprio repulisti. Che farebbe anche molto comodo al club in virtù degli ingaggi pesanti dei calciatori in questione, ma non è mica facile piazzarli tutti.

Chi sono i sei big che Gasp vorrebbe tagliare

Il primo nome sulla lista è quello di Paulo Dybala, talento puro ma di cristallo. E nel calcio fisico e a tutto campo di Gasperini un elemento a mezzo servizio – seppur di straordinario valore – stride. In questo momento quale club sarebbe in grado di accollarsi gli 8 milioni di stipendio della Joya? L’unica ipotesi percorribile è la pista araba, sempre che da quelle parti siano ancora interessati all’argentino dopo il rifiuto della scorsa estate al contratto faraonico offertogli dall’Al-Qadsiah.

Il tecnico della Dea avrebbe chiesto alla società di cedere anche capitan Pellegrini, Paredes, Dovbyk, Cristante, e Hummels (quest’ultimo ha il contratto in scadenza a giugno, ndr) per dare il via a una rivoluzione incentrata sui giovani. Ranieri ha chiarito che “chi viene deve sapere che per i primi due mercati non possiamo fare spese pazze”, per cui, senza queste cessioni, il progetto che ha in mente Gasperini naufragherebbe sul nascere.

Roma, gli allenatori in corsa per la panchina

Le quotazioni del tecnico della Dea sono quindi in ribasso, mentre sembrano in forte ascesa quelle di Stefano Pioli e Maurizio Sarri, per i quali la rosa attuale non è destinata ad andare incontro a chissà quali stravolgimenti. L’ex Milan rischia l’esonero in Arabia dopo una lite con Cristiano Ronaldo: finora l’avventura all’Al Nassr non gli ha riservato particolari soddisfazioni e il ritorno in Italia in estate sembra scontato (occhio alla Juventus).

Sarri ha dichiarato di essere in attesa della chiamata giusta, anche se i suoi trascorsi alla Lazio potrebbero condizionare e complicare la sua avventura a Trigoria. Il sogno nel cassetto della proprietà americana è Max Allegri, ma l’ingaggio monstre del livornese frena i desideri.