Roma: Pellegrini disponibile per il Genoa e la Coppa Italia

01-02-2022 16:04

Arrivano buone notizie in casa giallorossa in merito al recupero di Pellegrini.

In vista della ripresa del campionato infatti, Mourinho potrà contare nuovamente sul suo capitano. Oggi, pur non avendo ancora lavorato sul campo insieme alla squadra, Pellegrini ha svolto i test atletici che ne hanno evidenziato il completo recupero. Il capitano era assente dallo scorso 16 gennaio, quando si fermò durante il riscaldamento prima della gara contro il Cagliari a causa di un risentimento sulla stessa cicatrice dell’infortunio al quadricipite destro che lo aveva già costretto a uno stop di un mese a dicembre.

A questo punto il centrocampista si candida per una maglia da titolare sia per la gara di campionato contro il Genoa che per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter.

