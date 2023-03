Con la Champions il rinnovo di Dybala

23-03-2023 09:36

Resta ancora in dubbio il prossimo futuro del tecnico della Roma José Mourinho. Come riporta Il Messaggero, l’allenatore dei giallorossi sarebbe pronto a separarsi dai giallorossi in estate nel caso arrivasse la chiamata di un top club come PSG, Chelsea o Real Madrid.

Ecco quanto raccolto anche da Tutto Mercato Web: “Mourinho è disposto a rimanere a Roma fino al 2024, ma vuole avere un ruolo decisivo sul mercato, senza più avallare le proposte della società. Per i Friedkin, proprietari del club, se non sarà Mourinho stesso a chiedere la separazione in estate, si andrà avanti con lui e in tal senso, gioca un ruolo cruciale la conquista del quarto posto in Serie A, che garantirebbe maggiore liquidità e favorirebbe anche la permanenza di Dybala”.