Roma, si accelera per il nuovo Spinazzola: la trattativa

In casa Roma c’è un tema di calciomercato più urgente degli altri: riempire la casella lasciata vuota da Leonardo Spinazzola, fermato dal grave infortunio al tendine d’Achille a Euro 2020. E in tale direzione esistono già diverse ipotesi, una delle quali appare in netto vantaggio rispetto alle altre.

Secondo ‘Il Messaggero’, infatti, i giallorossi hanno messo nel mirino Federico Dimarco. Il laterale è reduce da un’ottima stagione tra le fila del Verona ed è rientrato all’Inter. Nel suo destino c’è però un nuovo cambio di casacca, con la società capitolina in prima linea.

A complicare la trattativa ci sarebbe il costo dell’operazione. L’Inter vuole infatti 10 milioni per Dimarco, cifra che la dirigenza della Roma non sembra disposta a investire per il giocatore. Pertanto stanno circolando anche i nomi di Emerson Palmieri, Marcos Alonso, Grimaldo e Mykolenko, tutti giocatori per i quali però la società giallorossa non ha ancora avviato alcuna trattativa.

OMNISPORT | 10-07-2021 20:33