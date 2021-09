Roma: tutto pronto per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini

Fervono i lavori alla Roma per trovare l’accordo con Lorenzo Pellegrini, pronto a rinnovare il contratto che lo lega al club giallorosso. A fare il punto sulla trattativa è la ‘Gazzetta dello Sport’.

Prossimo incontro che le parti hanno messo in agenda è fissato per la prossima settimana, e la sensazione è che si vada verso una fumata bianca. Pellegrini e il suo entourage puntano a un ingaggio stagionale da 4 milioni netti più bonus, ma la partenza a razzo del capitano giallorosso in questa stagione fa sì che la società possa sedersi al tavolo per accontentarlo o, quantomeno, trattare.

Ma non è tutto, perché nell’occasione dell’incontro tra le parti si parlerà anche dei diritti d’immagine, che potrebbero a loro volta rientrare a far parte del nuovo contratto di Pellegrini.

OMNISPORT | 18-09-2021 12:06