27-01-2023 13:21

Roma si è svegliata oggi con una tragica notizia: un violento incidente stradale sulla via Nomentana ha causato 5 morti e un ferito, tutti tra i 22 e i 17 anni. Tra i cinque giovani vittime dello schianto anche Alessio Guerrieri, 21enne calciatore e figlio dell’ex presidente del Tor Lupara, società dilettantistica che milita nella Promozione laziale.

Cinque ragazzi morti in un incidente stradale

Le strade attorno a Roma si sono nuovamente macchiate di sangue in seguito a uno spaventoso incidente avvenuto stanotte sulla via Nomentana, per la precisione a Tor Lupara, frazione del comune di Fonte Nuova, sobborgo a Nord-Est della capitale.

Cinque ragazzi hanno perso la vita nello schianto, avvenuto attorno alle 2:30 del mattino: si tratta di Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, tutti 21enni, e di due ragazze, Flavia Troisi e Giulia Sclavo, appena 18enni. Un sesto ragazzo, Leonardo Chiapparelli, anch’egli di 21 anni, è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Sant’Andrea.

#Roma, intervento dei #vigilidelfuoco per un drammatico incidente stradale intorno alle 2.30 di questa notte lungo la via Nomentana, nel comune di Fonte Nuova. Cinque giovani sono deceduti, gravemente ferito un sesto #27gennaio pic.twitter.com/kcnlb0yfhf — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 27, 2023

La dinamica dell’incidente

I sei viaggiavano a bordo di di una Fiat 500 che secondo le prime ricostruzioni è andata a sbattere prima contro un palo della luce e poi contro un albero, ribaltandosi ripetutamente sull’asfalto. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente, ma sembra chiaro il contributo dell’alta velocità a cui viaggiava la vettura.

Morto un calciatore, un altro in ospedale

Tra le vittime c’è anche un calciatore: Alessio Guerrieri aveva giocato come attaccante nel Tor Lupara, società che milita nel girone B del campionato di Promozione del Lazio: suo padre è Leandro Guerrieri, ex presidente del club. Con Alessio aveva giocato anche Leonardo Chiapparelli, il ragazzo attualmente ricoverato in ospedale.

Alla notizia dell’incidente, il Tor Lupara ha pubblicato un messaggio di cordoglio sul proprio profilo Facebook e Instagram. “La società tutta e il presidente Donato Olivieri si stringono al dolore delle famiglie dei ragazzi vittime del tragico incidente che ha spezzato le loro giovani vite. Le più sentite condoglianze”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tor Lupara Calcio (@asdtorlupara)

Tutti i ragazzi erano di Tor Lupara e molti di loro avevano frequentato la stessa scuola media, la Aldo Moro. Guerrieri e Simone Ramazzotti erano uniti anche da un legame di sangue: erano cugini. Il Comune di Fonte Nuova ha proclamato il lutto cittadino.