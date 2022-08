Roma, Wijnaldum è atterrato a Ciampino

04-08-2022 18:54

Georginio Wijnaldum è arrivato a Roma. Il giocatore olandese è infatti atterrato all’aeroporto di Ciampino alle 17:57 su un volo privato messo a disposizione dalla famiglia Friedkin. Wijnaldum lascia così Parigi e il Paris Saint-Germain dopo una sola stagione.

L’operazione per il giocatore olandese si è chiusa in prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni. La Roma pagherà uno stipendio da cinque milioni netti per l’ex Liverpool, che sosterrà venerdì le visite mediche e potrà poi firmare il contratto con il club giallorosso.

