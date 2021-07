Roma, Zaniolo vuole lavorare con Mourinho

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Zaniolo ha parlato della sua grande voglia di lavorare con Mourinho: “È un grande allenatore e ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui, perciò non vedo l’ora di cominciare”.

Una battuta anche sulle sue condizioni fisiche: “Io ora sto benissimo e non vedo l’ora di ricominciare. La nuova stagione è alle porte, però adesso c’è l’Europeo, e non vorrei perdermi niente di quello che accade”.

OMNISPORT | 01-07-2021 09:22