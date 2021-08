Romero verso il ritorno: l'ex Sampdoria a un passo dal Granada

La sua ultima gara ufficiale risale al 10 agosto del 2020, un anno fa, ai Quarti di finale di Europa League contro il Copenhagen, parte finale della stagione 2019/20: per Sergio Romero potrebbe essere arrivato il momento di abbandonare le vesti di secondo portiere e tornare a indossare quelle da primo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’estremo difensore argentino, ex Sampdoria, dopo essere andato a scadenza con il Manchester United, è a un passo dal Granada, club di Liga alla ricerca di un profilo da affiancare al classe ’95 Escandell.

La storia di Romero sembrava destinata a palcoscenici diversi, quando nel 2015 ha lasciato la Sampdoria, dopo l’esperienza al Monaco , per trasferirsi in Inghilterra: ai Red Devils, però, 61 presenze in 6 stagioni, con l’ultima vissuta in tribuna fino al 30 giugno, quando è terminato il contratto.

Stando a quanto racconta Sky Sport, il Chelsea aveva pensato a lui prima di ingaggiare Marcus Bettinelli, classe ’92 di origini italiane, arrivato in Blues nelle scorse settimane dal Fulham.

Negli anni Romero ha anche perso la maglia da titolare dell’Argentina, indossata ai Mondiali del 2010 e del 2014, e per ben 3 Copa America: a 34 anni, compiuti a febbraio, vuole riprendersi la scena in Spagna, il sesto Paese della sua carriera calcistica.

OMNISPORT | 11-08-2021 12:39