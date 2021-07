Ronaldinho e il tifo che non ti aspetti: "Voglio il Monza in A"

Ronaldinho ha vissuto gli anni migliori della carriera al Barcellona oltre che nella Nazionale brasiliana. Ma l’ex fantasista brasiliano non ha dimenticato l’Italia, il Milan, dove ha giocato tra il 2008 e il 2011, e neppure i suoi ex dirigenti.

La conferma arriva non solo dal fatto che il campione del mondo 2002 stia trascorrendo le vacanze in Italia, a Taormina, ma pure nell’augurio pronunciato in un’intervista concessa a ‘Tuttomercatoweb’.

Un augurio nel quale il Gaucho ha unito il Milan attuale e il Monza, la squadra di Silvio Berlusconi e di Adriano Galliani, ovvero colui che portò Ronaldinho in rossonero.

“Seguo sempre il Milan con amore, sono contento stia facendo bene e spero faccia sempre meglio”.

“Certo. Berlusconi e Galliani sono persone che portò nel cuore. Aspetto il Monza in Serie A” ha aggiunto ‘Dinho’.

Un pensiero anche per il Barcellona: “Spero risolvano i loro attuali problemi. E consiglio a Messi di restare”.

OMNISPORT | 25-07-2021 20:07