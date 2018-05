"Ronaldinho sposerà le sue due fidanzate"

Ronaldinho non si smentisce mai. Dal Brasile giungono indiscrezioni su una nuova bizzarria dell’ex fantasista di Milan e Barcellona, che questa volta sembra aver davvero superato se stesso: secondo quanto riporta il quotidiano O Dia, il Gaucho sposerà ad agosto le sue due fidanzate, Priscilla Coelho e Beatriz Souza. Come farà non si è ancora capito, visto che la poligamia è illegale in Brasile.

Ma la notizia sembra fondata: Dinho avrebbe organizzato una cerimonia privata a Rio de Janeiro, dove si si esibirà anche il cantante Jorge Vercilo, suo collaboratore e vicino di casa. Allo strano matrimonio mancherà la sorella, che non sarebbe d’accordo con la scelta dello stravagante fratello.

Le due donne sono originarie di Belo Horizonte, dove nel 2012 Ronaldinho riuscì a vincere la Copa Libertadores con l’Atletico Mineiro: il trio convive in armonia dallo scorso dicembre nella mega villa da 5 milioni di sterline che l’ex fuoriclasse possiede a Rio.

O Dia rivela che il calciatore avrebbe iniziato la sua relazione con Beatriz nel el 2016, ma non avrebbe mai troncato il suo rapporto con Priscilla, iniziato, secondo i tabloid brasiliani, diversi anni prima. Le due ragazze ricevono una “paghetta” o “indennizzo” da 1.500 sterline mensili dal calciatore, soldi da spendere come meglio preferiscono. Secondo gli amici, Ronaldinho è molto attento a non fare preferenze, tanto da fare regali identici ad entrambe, dai profumi agli anelli di fidanzamento. E ad agosto arriverà il grande giorno (forse).

Ronaldinho avrebbe dovuto partecipare alla partita d’addio al calcio di Andrea Pirlo lo scorso lunedì, ma non è riuscito a raggiungere Milano in tempo per celebrare in campo il suo ex compagno: ha perso l’aereo che avrebbe dovuto portarlo in orario ed è arrivato in Italia solo più tardi, nel cuore nella notte, in tempo per i festeggiamenti post gara.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 16:45