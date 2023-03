Ronaldinho superstar al Marca Sport Weekend: “Vinicius e Neymar I miei preferiti”

Nel corso del Festival dello Sport organizzato dal noto quotidiano spagnolo, a prendersi la scena è stato l’ex asso brasiliano che ha ricevuto un premio in mezzo al solito bagno di folla.

25-03-2023 21:08

Basta dire Ronaldinho per scatenare il putiferio, e così è stato. A Malaga, durante il weekend dedicato allo sport organizzato da Marca, si sono alternati numerosi ospiti illustri e sono stati assegnati diversi riconoscimenti.

Nel secondo giorno di “fiesta” ecco l’ex fantasista brasiliano che, come al solito, si è preso la scena tra sorrisi e divertimento. A lui è stato assegnato il premio “Marca Leyenda”. Oltre i ringraziamenti di rito ha affermato: “In questo momento i miei giocatori verdeoro preferiti sono Vinicius e Neymar”.

Presente, fra gli altri, anche Fabio Capello che ha incoronato Carlo Ancelotti: “È il miglior allenatore in assoluto, quando vinci in Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, è perché sai e i numeri sono numeri”.