Ronaldo consiglia un ex compagno: la Juve guarda a Madrid

Dopo un anno di “tregua” Juventus e Real Madrid potrebbero presto tornare a incrociarsi sul mercato, o meglio a trattare un giocatore. La direzione dell’ipotetico affare sarebbe la stessa dell’affare del secolo”, il trasferimento di Cristiano Ronaldo in bianconero. Anzi, secondo quanto riporta Don Balon, ci sarebbe proprio il fuoriclasse portoghese dietro il possibile arrivo alla Juventus di Casemiro.

Il centrocampista brasiliano classe ’92 è stato compagno di Ronaldo al Real per quattro stagioni non consecutive, acquisendo con il passare del tempo un ruolo fondamentale per gli equilibri di centrocampo dei Blancos.

Casemiro, prodotto del vivaio del San Paolo, fu acquistato dal Real nel 2012, con la formula del prestito con diritto di riscatto, poi esercitato, dopo una stagione disputata nella squadra B, il Castilla. Dopo una stagione, la 2012-2013, in cui il giocatore trovò poco spazio agli ordini di Ancelotti il prestito al Porto fu la svolta.

Controriscattato dal Madrid, Casemiro fu imposto come titolare da Rafa Benitez e poi confermato da Zinedine Zidane, diventando un tassello imprescindibile nella squadra capace di entrare nella storia vincendo la Champions League per tre anni consecutivi tra il 2016 e il 2018. Pur poco avvezzo a trovare il gol Casemiro ha anche segnato una rete fondamentale, proprio alla Juventus, nella finale Champions 2017 giocata a Cardiff: il brasiliano realizzò da lontano il gol del 2-1, la gara sarebbe poi finita 4-1.

Qualcosa però sembra essersi incrinato nei rapporti con società e allenatore e allora ecco spuntare l’ipotesi dell’addio. In scadenza nel 2021, grazie alle proprie qualità nell’impostazione e nell’interdizione Casemiro sarebbe un rinforzo di qualità e quantità per la mediana di una Juventus che sotto la guida di Sarri promette di essere a trazione anteriore. Ronaldo avrebbe già benedetto l’affare consigliandolo alla società, ora toccherà alle due dirigenze…



SPORTAL.IT | 14-09-2019 09:25