Ronaldo: è lui lo sportivo più pagato nel 2023

Nel podio della top ten stilata da Forbes anche Messi e Mbappé

03-05-2023 15:01

Quali sono gli sportivi più pagati del 2023? Alla domanda risponde Forbes. La rivista americana tiene conto sia dei guadagni per l’attività da sportivi, sia quelli “extracampo” ottenuti grazie a sponsorizzazioni e diritti di immagine.

Il più pagato in assoluto è Cristiano Ronaldo, con 136 milioni di dollari. Ma non è lui quello più pagato in campo o fuori dal campo.

Le personalità dello sport che in assoluto guadagnano di più in campo sono il golfista Phil Mickelson (104 milioni), che è seguito dal collega Dustin Johnson (102 milioni), dal calciatore Kylian Mbappé e dal pugile Canelo Alvarez (entrambi 100 milioni). Per Ronaldo appena 46 milioni.

Sul fronte extra-sportivo il più pagato è il tennista Roger Federer con 95 milioni, seguito da Ronaldo (90 milioni) e dalla star dell’NBA Lebron James (75 milioni).

Questa la top ten generale: