Ronaldo fuori da guai, il web insorge: Chiedetegli scusa

E se fosse stata dunque tutta una montatura? La notizia che arriva dagli Usa, in base alla quale Kathryn Mayorga avrebbe ritirato la sua denuncia di stupro nei confronti di Ronaldo, sta rimbalzando da questa mattina sui social del mondo intero. Bloomberg parla di ‘voluntary dismissal’ del caso avvenuta lo scorso mese senza precisare se sia stato raggiunto un accordo tra le parti o se si sia trattato di un’iniziativa autonoma della presunta vittima. Ronaldo aveva sempre negato le accuse, in base alle quali nell’estate del 2009 la donna sarebbe stata violentata dal calciatore in una stanza di un hotel di Las Vegas dove il portoghese si trovava in vacanza.

LE REAZIONI – Sono soprattutto i tifosi della Juventus ora a chiedere il conto dopo tutte le polemiche scoppiate negli scorsi mesi, quando Cr7 venne crocifisso senza il beneficio del dubbio. Si parlava di sponsor pronti a ritirare gli accordi, di Juventus che avrebbe dovuto prendere una posizione più netta e altro. Sui social ecco le reazioni: “Avrebbe” ? Mesi fa, sulla “presunta” colpevolezza, non fu usato un solo condizionale da parte di tutta la stampa italiana. Mi raccomando, sulla innocenza il condizionale è invece d’obbligo, giusto?” o anche: “Bloomerg scrive che avrebbe, però quando accusava tutti sta cautela e condizionali dove erano?” oppure: “Si aspettano le vostre scuse dopo che lo avete infamato in tutti i modi”.

PRO E CONTRO – La stragrande maggioranza degli utenti si schiera a favore di Ronaldo e contro i media: “Se davvero così fosse. Ennesima figura di merda della stampa” o anche: “Pagliacciata che finisce nella maniera che tutti si aspettavano, forse è durata un pò troppo ma il finale era scontato”. Non manca però chi crede a una situazione differente delle cose: “Restano solo i contenuti di un accordo firmato nel quale le parti si erano accordato sulla scelta dei termini da usare per definire la questione. Inutile domandarsi quanto gli sia costato questa volta”.

SPORTEVAI | 05-06-2019 09:20