Ronaldo, lottatore UFC svela i motivi dell'addio: tifosi furiosi

L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus non avrebbe avuto ragioni economiche o tecniche, non sarebbe stato dettato da contrasti con Allegri o la dirigenza, né da un clima poco sereno nello spogliatoio: Ronaldo se ne sarebbe andato per noia.

Questa la tesi sostenuta da Khabib Nurmagomedov, ex lottatore UFC e grande amico del fuoriclasse portoghese. Nurmagomedov ha parlato di Ronaldo e del suo addio alla Juventus in un’intervista a Spor 24, lasciandosi sfuggire una rivelazione che ha ovviamente causato la reazione sul web dei tifosi juventini.

La rivelazione di Nurmagomedov

“Non vorrei rivelare le nostre conversazioni private – ha dichiarato Nurmagomedov -, ma Cristiano mi ha detto che in Italia si annoiava e che avrebbe voluto trasferirsi in Inghilterra”.

“Nemmeno io sono un grande fan del calcio italiano – ha poi aggiunto il lottatore -. La Premier League è diversa. Qualsiasi squadra può dare spettacolo”. La frase di Nurmagomedov ha dato fastidio ai tifosi della Juventus, che sul web hanno replicato oscillando tra ironia a risentimento.

La reazione piccata dei tifosi juventini

“Sì infatti chi ci è stato mi ha detto che a Manchester è tutti i giorni come al Sambodromo di Rio…”, commenta sarcastico Davide su Facebook. “Come vorrei annoiarmi io con 30 milioni all’anno”, aggiunge Giovanni ricordando il ricco ingaggio di CR7 alla Juve. Luigi, invece, dà la colpa alle scelte della Juventus: “Anche io mi sarei annoiato a prendere 30 milioni l’anno per giocare con De Sciglio, Rugani, Bernardeschi e Ramsey”.

Domenico è severo: “Si sarà pure annoiato, però i 31 milioni se li è venuti a pappare”. Roberto, infine, chiede ai compagni di tifo di sorvolare: “Diventa quasi stucchevole parlare ancora di Ronaldo, adesso gioca per un’altra squadra e in un altro campionato. Basta”.

SPORTEVAI | 09-09-2021 12:06