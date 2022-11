Ronaldo nostalgia dell’Italia: “Manca in questo mondiale”

29-11-2022 13:53

Tanto affetto, come sempre, intorno a lui: Ronaldo il fenomeno si è reso protagonista nella mattinata odierna a Doha, dove è stato coinvolto per una celebrazione “giornalistica”.

È stato proprio il Campione del Mondo del 2002 a premiare l’inviato più “longevo” ai Mondiali, ed il recordman conta addirittura 17 presenze.

Ma oltre i premi ha affermato: “L’Italia mi manca sempre quando non è al Mondiale, non la vediamo da due edizioni, ora deve tornare ed essere più forte di prima”.

“Chi vince questa edizione? – prosegue il Fenomeno – Non è mai semplice, è una competizione molto difficile, ma sono fiducioso e pensa che il Brasile possa farcela”.