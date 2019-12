Ronaldo vola, l'Albinoleffe puntualizza

Il salto con cui Cristiano Ronaldo ha impressionato il mondo contro la Sampdoria, siglando il gol della vittoria della Juventus a Marassi, non ha provocato solo ammirazione. Ma anche qualche inevitabile confronto.

Scherzoso, ma gustoso, quello scomodato dall’Albinoleffe. La società lombarda, ora in Serie C, ma con un lungo passato in B, ha infatti pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto che ritrae Giuseppe Biava, ex difensore dei seriani con un buon passato in A anche con Palermo, Genoa, Atalanta e Lazio, e ora allenatore della Berretti dell'Albinoleffe, protagonista di un autentico “volo” nella partita contro il Venezia del 10 aprile 2003.

"Tutti che parlano del colpo di testa di Ronaldo… ma vi ricordate quanto saltava BEPPE BIAVA? AlbinoLeffe vs Venezia 04.10.2003, Bergamo".

L’Albinoleffe rinnova quindi la sfida con la Juventus, che nella stagione 2006-2007 in Serie B sfidò due volte la squadra allora allenata dal compianto Emiliano Mondonico, rimediando solo altrettanti pareggi.

20-12-2019