Ronaldo: "Vorrei aver vinto una Champions con l'Inter"

Ronaldo, il Fenomeno, ha parlato di alcuni rimpianti della sua carriera a Globo Esporte.

L’ex calciatore ha detto: “Lascerei due dita, una per la Libertadores e l’altra per la Champions League. Vorrei averne vinta una con Cruzeiro o Corinthians e l’altra con Inter o Real Madrid“.

E poi sul Var: “Meglio aspettare cinque minuti per una decisione corretta piuttosto che continuare la partita con una decisione sbagliata, che poi dà qualcosa di cui parlare per giorni, mesi o anni, come il gol di mano di Maradona (contro l’Inghilterra, nel Mondiale 1986) , o il gol dell’Inghilterra nella finale dei Mondiali del 1966 (che non è entrato)“.

OMNISPORT | 29-01-2021 21:38