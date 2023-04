Rooney non ha dubbi: “Ad Haaland il Pallone d'oro”

L'ex attaccante inglese pronostica un periodo in cui saranno la punta del City e Mbappé a contendersi il trofeo

25-04-2023 15:13

Wayne Rooney non ha dubbi: il prossimo Pallone d’oro sarà di Erling Haaland, implacabile attaccante del Manchester City. Lo ha scritto nella sua rubrica sul Times: “Chi vincerà il Pallone d’oro? Sicuramente lui”. Per Rooney è ormai finita l’epoca di Messi e Cristiano Ronaldo e se ne sta aprendo un’altra in cui saranno Haaland e Mbappè a giocarsi questi trofei individuali.

“Messi è il migliore di tutti i tempi, ma in questo momento nessuno gioca meglio di Haaland. È il migliore al mondo; è finita l’era Messi-Cristiano, è cominciata l’era Haaland-Mbappé”.