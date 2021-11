Rosolino e le campionesse paralimpiche con MSC in una challenge

Hanno saputo insegnarci quanto lo sport possa imporre sacrifici, ma doni emozioni e soddisfazioni irripetibili anche se le avversità hanno provato a piegarci e a imporci un quotidiano nuovo: ciascuno con la propria storia, di passione e di vita i campioni dello sport ci insegnano perché e quanto sia #bravaItalia, l’hashtag scelto per questa challenge e per celebrarne la determinazione, la forza e lo spirito con il quale gli azzurri dello sport abbiano affrontato anche una fase storica tra le più complesse.

MSC Crociere ha aperto il suo nuovo profilo italiano @msccrociereitalia su Instagram e ha condiviso questo evento, di straordinaria portata emozionale, con quanti hanno portato in alto i colori dell’Italia a Tokyo 2020 segnando una ripartenza umana oltre che economico-sociale.

Il nuovo profilo è stato inaugurato il 9 novembre alle 14 con una Live Instagram a cui hanno preso parte le atlete che più ci hanno coinvolto, nelle recenti Paralimpiadi di Tokyo: Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Graziana Contrafatto, protagoniste dello strepitoso tris azzurro sul podio Paralimpico dei 100m. Con loro, Matteo Berrettini, simbolo del tennis italiano, e Massimiliano Rosolino, grandissimo campione del nuoto olimpico e oggi coach intervenuto per supportare le campionesse in questa impresa davvero speciale.

L’hashtag #bravaitalia usato durante l’evento voleva essere un ringraziamento a tutte le atlete e gli atleti che ci hanno resi fieri e un augurio a tutti coloro che nel 2021 hanno faticato a portare a termine i loro obiettivi.

“Ho visto festeggiare Monica e anche Martina e ho realizzato che avevano realizzato questo sogno tricolore – ha ricordato Ambra Sabatini – e quindi abbiamo iniziato a festeggiare subito come delle pazze”. “Lo abbiamo scoperto, lo abbiamo sperato, lo avevano realizzato immerse nella pioggia. Io, un po’ paranoica, vedevo queste due che si buttavano a terra, invece io temevo mi venisse la febbre. Domani non partiamo, ripetevo!”, ha ribadito Monica . “E’ stata un’emozione spaziale, anzi mondiale dopo le varie vicissitudine e fare questa gara finita con un tricolore tutto italiano”, le parole di Martina per ricordare quell’epica vittoria sotto il diluvio di Tokyo.

Durante la Live su @msccrociereitalia si sono collegati, inoltre, personaggi dello showbiz come Lorella Cuccarini, Ludovica Bizzaglia, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini di RDS 100% Grandi Successi e Wendy di PiratinViaggio per sottolineare l’adesione a una challenge che richiama un progetto di vita, oltre che di sport.

“Vogliamo celebrare l’Italia, le vittorie dei suoi campioni, ma allo stesso tempo anche l’impegno delle persone comuni che stanno lavorando per il ritorno alla normalità – ha affermato Andrea Guanci, direttore marketing di MSC Crociere – Infatti, in momenti del genere ognuno di noi diventa un eroe e, dopo oltre un anno di fatiche per far fronte a quest’emergenza, ha diritto adesso di godersi un po’ di meritato riposo e perché no, anche una bella vacanza. La crociera, anche grazie a un collaudato protocollo di salute e sicurezza messo a punto da MSC, rappresenta la soluzione migliore per combinare divertimento e serenità”.