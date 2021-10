Atletica, Monica Contrafatto svela il segreto del suo successo

Tra le azzurre che hanno brillato alla Paralimpiade di Tokyo 2020 c’è anche Monica Contrafatto, terza nei 100 metri superata dalle altre due italiane, Martina Caironi e Ambra Sabatini.

Ospite di Ti sento” di Pierluigi Diaco su Rai Radio2 ha svelato il segreto del suo successo: “Sono arrivata a Tokyo la sera, ho ascoltato ‘I wanna be your slave’ dei Maneskin e da lì ogni sera, ogni giorno” . La velocista ha anche spiegato di aver anche mandato un messaggio alla band a cui però non ha avuto risposta.

OMNISPORT | 05-10-2021 13:23