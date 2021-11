Chi è Matteo Berrettini, la certezza del tennis italiano

12-11-2021 18:47

Matteo Berrettini ha iniziato a giocare davvero per assecondare suo fratello e, come avvien enei migliori dei paradossi sportivi, è stato a emergere tra i due nel mondo del tennis. Oggi, questo 25enne romano figura stabilmente nella top 10 del ranking ATP e sta infilando, grazie alla disciplina, all’allenamento e a una equipe di specialisti che lo seguono con estrema attenzione alla mentalità (il o la mental coach oggi nello sport è una figura determinante, vedi Marcell Jacobs).

Berrettini: la cucina, la Fiorentina e il tennis

Berrettini ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza tra le scuole romane del suo quartiere, conseguendo il diploma del Liceo Scientifico Sportivo a coronamento di un percorso già segnato dalle ascendenze paterne. Fidanzata tennista, la celebre Ajla Tomlianovic, è innamorato della cucina italiana e delle specialità romane, è il cocco di nonna Lucia di origine brasiliana e tifoso della Fiorentina a causa o per merito di un nonno toscano che l’ha iniziato alla Viola.

Gli inizi di Berrettini

Le prime esperienza con il tennis risalgono al Circolo della Corte dei Conti e poi ha giocato nel Circolo Canottieri Aniene. Suo padre Luca insieme a Massimiliano Lancellotti ha fondato il Rome Tennis Academy il club di via del Monte di Casa, ma allora non si parlava di un predestinato in senso proprio, al pari di Jannik Sinner.

L’incontro con Santopadre

Svezzato da Raul Pietrangeli, è stato cresciuto tennisticamente da uno dei grandi tennisti della scuola romana Vincenzo Santopadre, oggi coach preparato che lo ha fatto maturare ed esplodere:

“Matteo ha la convinzione di poter stare con i migliori e, poiché certe sconfitte sono più importanti di certe vittorie, è stato proprio il kappaò a Parigi con il numero uno Djokovic a dargli quell’ultima consapevolezza che gli mancava. Io, cioè, ero perfettamente al corrente delle sue doti, però serviva che ne prendesse coscienza anche lui”.

E in effetti una finale a Wimbledon con tanto di discorso programmatico a fine partita è un lusso che pochi possono permettersi a 25 anni.

Il ruolo del mental coach: alla conquista della classifica

Come dicevamo devo molto al suo mental coach, come per Jacobs, ma nel suo caso si tratta di Stefano Massari che lo ha accompagnato in una crescita da primato che lo ha proiettato in una manciata di anni nella top 10 della classifica ATP che occupa ormai in pianta stabile. Una cosa riuscita a pochissima, prima di lui. E che deve ancora diventare realtà per l’altra speranza azzurra, Jannik Sinner.

