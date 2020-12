Rossi o Marquez? Haro: "Marc superiore, Vale ha sempre avuto la moto migliore"

Meglio Valentino Rossi o Marc Marquez? Oscar Haro, manager del team LCR Honda, in un’intervista a Espejo Publico ha preso una scelta: “Il ragazzo più figo che abbia mai visto su una moto è Marc Marquez. Guardiamo, con tutto il rispetto, a Valentino Rossi, che è un altro punto di riferimento nella storia, una bestia. Ma se andiamo a vedere i numeri di Marc, notiamo che sono migliori rispetto a quelli di Valentino. Valentino combatteva contro uno o due piloti, perché la differenza meccanica tra le fabbriche era molto grande e lui ha sempre avuto la moto migliore. Possedeva un talento incredibile, ma non si è preparato come fa Marc”, continua lo spagnolo.

Per Haro l’otto volte campione del mondo è un innovatore: “Non sapete cosa sia Marc. È una bestia, è un ragazzo nato con un dono naturale per andare in moto, ha cambiato il sistema motociclistico, il modo di guidare. Se a ciò si aggiunge la fame di Marc, ci si ritrova un mix esplosivo impossibile da migliorare”.

OMNISPORT | 18-12-2020 22:49