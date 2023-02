Rotterdam, dimostrazione di forza di Sinner: Tsitsipas ko

L'altoatesino ha battuto il greco 6-4, 6-3 e vola ai quarti del torneo olandese.

16-02-2023 21:13

Grande match a Rotterdam tra Sinner e Tsitsipas, con l’altoatesino che ha la meglio sull’avversario 2-0 (6-4, 6-3). Sfida tra due giocatori molto in forma: l’azzurro arriva dal trionfo a Montpellier, il greco dalla finale degli Australian Open persa contro Djokovic.

Sinner si è preso così la rivincita dopo la sconfitta in cinque set tre settimane fa agli ottavi degli Australian Open. Il greco è sempre stato una bestia nera per l’azzurro, avendoci perso cinque partite su sei: Tsitsipas ha vinto i due giocati agli Australian Open, oltre che aver vinto due volte a Roma e una a Barcellona. L’unica vittoria dell’altoatesino, prima di stasera, risaliva agli Internazionali d’Italia del 2020.

Nel primo set, dopo un match combattuto fino all’ottavo game, Sinner non spreca la palla break del 5-4 e successivamente chiude i conti 6-4. Nel secondo set, l’altoatesino parte subito forte con un break: quattro giochi consecutivi, parziale di 16-3 e Tsitsipas costretto a rincorrere. Il greco però non riesce mai a controbattere al servizio potente e preciso dell’avversario, che sul 5-3 firma il break decisivo per la vittoria finale.