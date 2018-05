RTS, eSport strategico in tempo reale: cos’è e quali game include

L’eSport strategico in tempo reale, detto anche RTS (dall’inglese Real Time Strategy), è uno dei generi più comuni tra gli sport elettronici. Di cosa parliamo? Che struttura di gioco prevede? Quali sono i videogiochi che fanno parte di questa categoria? Facciamo chiarezza. In un videogame strategico in tempo reale l’azione di gioco è continua e i gamer possono agire in qualsiasi momento. Questa tipologia racchiude soprattutto titoli a sfondo bellico: questo spiega anche il termine “strategia”, proprio perché il player deve gestire interi eserciti.

Ogni videogioco ha le sue regole, ma ci sono alcuni elementi che possiamo definire ‘standard’ per la categoria RTS. Solitamente si gioca su una mappa che cambia a seconda dell’ambientazione, che può prevedere epoche differenti: può rappresentare una regione geografica così come uno spazio astrale. Il gamer gestisce un certo numero di unità o personaggi (a volte intere truppe) alle quali vengono affidati dei compiti, come la raccolta delle risorse (oro, legna etc.) o combattimenti.

Racimolare risorse è dunque uno degli elementi fondamentali del gioco strategico in tempo reale: spesso a occuparsi di questa mansione sono unità civili, ossia coloro che non possono combattere o che lo fanno in modo limitato. Attualmente c’è un’ampia scelta di risorse, perciò il gamer deve attuare una strategia in base alla quale decidere di impiegare una certa percentuale delle proprie unità civili nella raccolta di ciascuna delle risorse disponibili.

A cosa servono le risorse? Per “forgiare” nuove unità, per costruire nuovi edifici e per sviluppare nuove tecnologie. Ecco allora che si introduce il concetto di strategia. Il player può seguire 3 linee di sviluppo, che prevedono l’impiego di risorse: quella militare (strategia del rushing: formazione di nuove unità militari più forti), economica (booming: accrescimento del ritmo di raccolta risorse), tecnologica (ricerca di tecnologie).

Anche il combattimento è una fase fondamentale dei giochi RTS. A seconda dell’epoca troveremo diverse unità e mezzi militari: dagli arcieri agli spadaccini, dai caccia ai sottomarini e così via. Chi si aggiudica la vittoria? Agli inizi questo tipo di gioco puntava soprattutto all’aspetto militare per affermare la supremazia di un esercito. Attualmente contano molto anche il lato economico e quello tecnologico.

Tra le serie RTS più famose suggeriamo Warcraft e Starcraft, Command & Conquer, Age of Empires, The Settlers, Empire Earth etc.

