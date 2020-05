Rugani al Napoli: l'agente dice di no

Daniele Rugani sembra sempre più lontano dalla Juventus, ma non per questo sembra destinato a vestire la maglia del Napoli.

Lo afferma senza giri di parole il suo agente Davide Torchia, che a 'Radio Marte' smentisce l'ipotesi che il suo assistito possa rientrare in un'eventuale operazione che coinvolga anche Milik: "In questo momento non ci sono stati contatti. C'è una crisi economica in corso, e quindi nel prossimo mercato bisognerà lavorare d'astuzia. E lui è molto attaccato al suo club e sta bene nella sua squadra".

In realtà di Rugani si sta parlando in ottica mercato, ma per lui sembra più praticabile un ritorno in Toscana, e nello specifico alla Fiorentina.

SPORTAL.IT | 27-05-2020 23:53