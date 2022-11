Rugani – Juventus, to be continued: casa nuova a Torino

25-11-2022 10:45

Daniele Rugani lascia la Juve? Neanche per sogno. Il difensore toscano che fino ad oggi ha indossato la maglia bianconera in 122 occasioni, sembra sempre non essere fra le prime scelte di Allegri eppure pare non abbia alcuna intenzione di accasarsi altrove.

Secondo alcune news giunte dal mercato immobiliare torinese, sembra quasi fatta per l’acquisto di un’abitazione da 2 milioni di euro nel centro della città. Questo cambiamento deriverebbe anche dai recenti furti che hanno colpito la famiglia Rugani, denunciati a più riprese dalla compagna Michela Persico.

Così facendo andrebbe a rafforzarsi un legame tra Rugani ed il club al momento sotto contratto fino al 2024. Post sosta, poi, bisognerà dare modo ai nazionali anche di tirare il fiato, ecco che allora l’ex Empoli così come Gatti e Bonucci saranno preziosi nello scacchiere di Allegri visti i tanti impegni ravvicinati.