Rugby – Brutte notizie per l’Italia: serio infortunio per Capuozzo

La sfida con l’Irlanda non è valsa solo una sconfitta per la nazionale azzurra ma anche la probabile rottura della scapola per una delle punte di diamante di questo gruppo, il sei nazioni per l'estremo azzurro potrebbe perdere un pezzo pregiato.

28-02-2023 17:05

Fonte: Getty Images