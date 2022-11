12-11-2022 12:28

Aukland, Eden Park tutto esaurito. E la finalissima non ha tradito le attese, una gara intensa e tiratissima contro le ostiche “Rose Rosse” inglesi. Una sconfitta, quella della compagine in maglia bianca, tutt’altro che attesa visto che l’Inghilterra arrivava come squadra da battere, potendo contare su 30 successi consecutivi e sul primo posto del ranking mondiale.

Invece le padrone di casa hanno ribaltato il pronostico andando a vincere per la sesta volta su 9 edizioni. Un record invidiabile.